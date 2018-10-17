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Suudi Krallığı, ABD hesabına 100 milyon dolar yatırdı

Suudi Krallığı, ABD hesabına 100 milyon dolar yatırdı
Suudi Krallığı, ABD hesabına 100 milyon dolar yatırdı

PKK’nin Suriye kolu YPG’nin, ABD’nin desteğiyle DEAŞ’tan ele geçirdiği bölgelerin istikrar ve altyapı yatırımlarında kullanılması üzere ABD’ye vadettiği 100 milyon doların ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Riyad’a indiği gün ABD hesabına yatırıldığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğuna girip kaybolması konusunu görüşmek için Suudi Arabistan'a gitmişti. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 17 Ağustos'taki basın açıklamasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'tan kurtarılan bölgeler için koalisyon ortaklarının taahhütte bulunduğu yardım miktarının toplam 300 milyon dolara çıktığını belirtmişti. Suudi Arabistan'ın da ABD'ye bu amaç doğrultusunda 100 milyon dolarlık yardım vadettiği açıklanmıştı. 

New York Times, ABD'nin Suriye politikasıyla ilgili ismini vermek istemeyen bir yetkilinin 100 milyon dolarlık paranın ABD hesabına yatırılma zamanlamasının bir tesadüf olmadığını söylediğini yazdı. ABD'li bir yetkili de paranın Salı günü ABD hesabına yatırıldığını da doğruladı.  

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