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Suudi milli takımının uçağı tehlike atlattı

Rusya’da gerçekleşen FIFA Dünya kupasında mücadele eden Suudi Arabistan takımını taşıyan uçağın motoru tutuştu.

Suudi milli takımının uçağı tehlike atlattı

19 Haziran 2018 15:06

Dünya kupasında boy gösteren Suudi Arabistan milli takımı büyük bir tehlike atlattı. Rusya’nın Rostov şehrinde yarın oynanacak olan Suudi Arabistan - Uruguay maçı için St. Petersburg’tan Rostov’a gidecek olan kafile uçaktaki yerlerini aldı. Fakat uçak çalıştıktan sonra motorunun birinden alevlerin çıktığı görüldü. Büyük korku yaşayan futbolcular ve teknik heyet güvenli bir şekilde Rostov’a inebildi. Kafile uçaktan indikten sonra uçak hangara çekildi. Uçaktaki arızanın tespiti için çalışma başlatılırken takımın resmi twitter sayfasından herkesin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  

 

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