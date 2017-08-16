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Suudi Prens Bodrum’u helikopterle gezdi

Muğla Bodrum’da tatilini sürdüren Suudi Arabistan’ın en zengin veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, Bodrum koylarını helikopterle havadan gezdi.

Suudi Prens Bodrumu helikopterle gezdi

16 Ağustos 2017 21:54

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın kraliyet uçağı ile Bodrum’a gelen prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Geldiği gün ilk işi 30 koruması ile birlikte bisiklet turuna çıkan prens Bodrum’u tanımaya devam ediyor. Bisiklet tununun ardından Göltükbükü, Yalıkavak ve Bodrum merkezde yürüyüş yapan prens bugün ise helikopteriyle Bodrum ve Muğla koylarını gezdi. Prensin Bodrum koylarını havadan gezmesi akıllara Bodrum ve çevresinde yatırım mı yapacak sorularını getirdi.

Bisikletli, yatlı, helikopterli tatil

Suudi prensin, Bodrum’a gelmesi ile birlikte ultra lüks yatı da Göltürkbükü sahili cennet koyuna yanaşmıştı. Gündüzleri vaktinin büyük bir bölümünü 'Kingdom 5 KR’ isimli süper lüks yatıda geçiren prens zaman zaman su sporları yapmayı da ihmal etmiyor. İlk gün bisiklet süren, 2’ci gün yürüyüş yapan ve jetskiye binen prens bugün ise yatında bulunan helikopter ile havalanarak önce Bodrum’u sonrada Muğla koylarını gezdi. Prens helikopter ile turlarken ailesi ve yakın dostları ise tüm gün yatta vakit geçirdi. Doğa sporlarına tutkunluğu ile bilinen prens günde 2 saat yürüyüş, 1 saat bisiklet turu ve 1 saatte yüzerek spor yapıyor. Her gün başka bir aktivite yapan prens bir süre daha tatiline devam edeceği bildirildi. 

Eren Ayhan


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