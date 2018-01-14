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Suudi Prens hapishaneye gönderildi

Suudi Arabistan’ın en zenginleri arasında bulunan Prens El Velid Bin Talal’ın, alıkonulduğu lüks otelden hapishaneye gönderildiği bildirildi.

Suudi Prens hapishaneye gönderildi

14 Ocak 2018 13:26

Prens El Velid Bin Talal, Suudi Arabistan’da 2 ay önce başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Prens Talal’ın Suudi Arabistan hükümetinin 728 milyon Euro’yu ödemeyi reddetmesinin ardından hapishaneye gönderildiği kaydedildi. Üst düzey yetkililerle birlikte Riyad Ritz Otel’de alıkonan Prens Talal’ın Al Ha’ir Hapishanesine gönderildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan’da 2 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş adamı, prens ve bakanların bulunduğu 200 kişi gözaltına alınmıştı.

 

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