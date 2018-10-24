Suudi Prens Selman: 'Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arasını bozamazlar'

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. "Kaçıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız” diyen Veliaht Prens, konu üzerine Türkiye ile Kaşıkçı soruşturmasında işbirliği yaptıklarını belirtti. Veliaht Prens, yaşanan olayı istismar etmek isteyenlerin olduğunu vurgulayarak, “Kral Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ben olduğumuz sürece Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arasını bozamazlar” ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı meselesinden sonra istihbarat teşkilatında ciddi değişikliklere gidildiğini söyleyen Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Biz terörist ve radikal örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

