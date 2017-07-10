Suudilerin konut tercihi

Altın Emlak'ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Suudiler tarafından öncelikle tercih İstanbul. Çünkü İstanbul'da yapılan yatırımlar ciddi kazançlar getiriyor. Ayrıca tabiatı ve denizi olması sebebiyle başta Trabzon olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca gibi bölgeler de yüksek talepler söz konusu" dedi.

Mayıs ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 285 konut satın alarak yabancılara satışta ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, İstanbul ilini sırasıyla Antalya, Trabzon, Bursa, Yalova ve Mersin izledi.

Suudi Arabistan'da da temsilciliği bulunan Altın Emlak'ın Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin tespitlerinde "Türkiye Müslüman bir ülke olmasının yanı sıra, doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Güvenlik nedeniyle site içi konut projeleri ön planda. Deniz ve doğa manzarasının yanı sıra, merkeze yakınlık ve yüksek katlar daha cazip geliyor. Suudiler tarafından öncelikle tercih İstanbul. Çünkü İstanbul'da yapılan yatırımlar ciddi kazançlar getiriyor. Ayrıca tabiatı ve denizi olması sebebiyle başta Trabzon olmak üzere Yalova, Bursa, Sapanca gibi bölgeler de yüksek talepler söz konusu" dedi.