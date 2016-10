Gün içerisinde birçok nesne ve kişi ile temasta bulunan insanların el yıkama hassasiyetine dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar tarafından günde ortalama 8 kez el yıkanması gerektiği önerilirken, bitkisel ürün satan aktarlar, kullanılan her sabun da el sağlığı için yeterli olmadığını savunuyor.

“Sıvı sabun uzun süreli kullanımlarda cildi tahriş ederek zarar verir”

Konuya ilgili konuşan Aktar Koray Özkılıç, kendilerinin içerisi kimyasal olan her şeye karşı olduklarını vurgulayıp, el yıkamak için kullanılan sıvı sabunlardan bahsetti. Özkılıç, “Biz öncelikle kimyasal olan her şeye karşıyız. Dolayısıyla sıvı sabunlara da karşıyız çünkü içerisinde kimyasal maddeler var. Sıvı sabun uzun süreli kullanımlarda cildi tahriş ederek zarar verir. Her ne kadar televizyonlarda iyi diye açıklanmış olsa da ben eski tip sabunlardan vazgeçilmemesinden yanayım. Çünkü bu sabunlar tamamen doğal olduğu için cilde zarar verici hiçbir madde içermiyor ve hijyen konusunda da gerçekten sıvı sabunlardan daha iyi ve etkilidir” ifadelerini kullandı.

“Doğal bitkisel sabunlar kullanılmalıdır”

Özkılıç, öncelikle el yıkamada hijyenin şart olduğunu ifade ederek, “Hijyen olmadığı takdirde mikroplar her türlü vücuda girer ve bizi hasta eder. Bundan dolayı bilhassa el yıkamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her şeye ellerimiz ile dokunduğumuz için mikropları her yere dağıtıyoruz. Özellikle grip ve nezlenin dağılmasında el temizliği çok önemlidir. Dolayısıyla sabunların kullanılmasını ısrarla tavsiye ediyorum ama sıvı sabunları değil doğal bitkisel sabunlar kullanılmalıdır. Bunlar da, kükürtlü sabun, ardışık katranı sabun veya çiçeklerden hazırlanan lavanta sabunu olabilir ve el temizliği konusunda etkili olan sabunlardır. Eğer dezenfektan özelliğinin daha fazla olmasını istiyorsak, kekik sabunu da kullanılabilir, çünkü kekiğin vücudu temizleme özelliği vardır” şeklinde konuştu.

“‘Suya sabuna dokunmuyoruz’ temizmiş gibi yapıyoruz”

Son zamanlarda müşterilerinde sedef ve egzama gördüklerini kaydeden Aktar Koray Özkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanların ellerinde sedef ve egzama görüyoruz ve bu da insanların el temizliğine gerektiği kadar dikkat etmemesinden kaynaklanıyor. Ondan dolayı bitkisel sabunlarla el yıkamayı uygun buluyorum. Sadece yemek yerken ya da tuvalet ihtiyacı sırasında değil, gün içerisinde ne kadar fazla el yıkanırsa, o kadar sağlıklı olur ancak insanlar el yıkama konusunda bilinçli olmadığı için ‘Benim elim temiz’ diyor. Daha önceden de söylendiği gibi ‘Suya sabuna dokunmuyoruz’ temizmiş gibi yapıyoruz.”

Mustafa Kaplan