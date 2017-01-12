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"Suyu korumak için her birey üzerine düşeni yapmalı"

Her yıl ocak ayının ikinci pazartesi günü başlayan Enerji Verimliliği Haftası’nda, çevrimiçi alışveriş ve iş platformu QNET Türkiye, herkesi su kalitemizi koruyacak önlemler almaya çağırıyor.

&quot;Suyu korumak için her birey üzerine düşeni yapmalı&quot;

12 Ocak 2017 10:51

QNET Türkiye’nin  yapmış olduğu çağrıya göre, "Doğadaki su kaynaklarının korunması için doğal filtreleme yöntemlerine artık çok daha fazla ihtiyaç var. Gereksiz kullanım olmadan ve sağlıklı su tüketimi ile hem kendi sağlığımızı hem dünyamızı koruyabiliriz."

QNET Türkiye, "Gelişen teknolojinin olumsuz etkileri ve küresel ısınma nedeniyle doğal kaynaklar da ciddi anlamda tehlike altında. Su olmazsa hayat da olmaz. Yaşamımız için bu kadar gerekli ve önemi olan suyu korumak için her birey üzerine düşeni yapmalı ve suyu tasarruflu kullanmalıdır. Doğal kaynakları korumak ve kaliteli su içmek için günümüzde su arıtma yöntemleri yaygınlaşmalı. ONET, bu konunun hassasiyeti ile su arıtma sistemlerinin daha fazla kullanılması gerekliliğinin altını çiziyor ve su kaynaklarının arıtma ile dengeli kullanılmasına daha fazla önem verilmesi için çalışıyor" diyor.  

"Doğal filtreleme yöntemi olan “Homepure” su kaybını önler" diyen QNET Türkiye "Bu konuda sosyal bilinç yükseltilmeli, markalar ve tüketiciler birlikte çalışmalıdır. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa doğal kaynaklardan biri olan suyun yok olmasındaki tehlikeyi ortadan kaldırabiliriz. Böylece gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Su doğal bir kaynaktır. Doğal kaynaklar canlıların yaşamını devam ettirebilmesi açısından oldukça önemlidir. Su canlılar için hayat kaynağı iken aynı zamanda temizlik için de gereklidir. Yiyeceklerin yıkanmasında, vücudumuzun temizlenmesinde, dişlerimizi fırçalamamızda ve evimizi temizlemede sudan yararlanırız. Fakat bu kullanımlarda doğal kaynakları düşünerek hareket etmeliyiz" uyarılarında bulundu. 

Etiketler: doğal kaynaklar, QNET Türkiye, su, su kaybı, su kaynakları, su tüketimi


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