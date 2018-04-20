Sweat Fest 2018 Tersane İstanbul’da şehri sporla buluşturacak

Yelken, SUP, kano, kaykay, basketbol, pilates, beach volley, crossFit, doğa sporları, bisiklet, koşu, fitness, dans, zumba, boks, yoga, mind&body, duvar tırmanışı, sweat Well sağlıklı yeme-içme noktaları, spor mağazaları, çocuklara özel atölyeler ve konserlerle Sweat Fest, dopdolu bir program ile spor tutkunlarını bir araya getiriyor Festivale katılan sporseverler, Post SWEAT Happiness alanında spor sonrası tüm yorgunluklarını masaj ile atacak, kumsal alanında keyif yapacak, eski İstanbul manzarasına karşı gün batımında yoga ile huzura doyacak.

Yapılan açıklamada; Türkiye’nin en geniş kapsamlı spor festivali olma hedefi ile ilk kez geçen yıl yola çıkan Sweat Fest, spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan veya senelerdir spor yapan ve sporu yaşam tarzı haline getirmiş olan herkesin ilgisini çekecek deneyimler bulabileceği bir etkinlik olacak.

Elif Boyner, "Güçlü, yeterli ve mutlu olmanın yolunun harekete geçmek olduğuna inanıyorum. Spor beni güçlendiriyor ve mutlu ediyor; diğer insanlara da vesile olmalıyım diye düşündüm. SWEATers APP'ı spordan aldığım tutkudan aldığım ilhamla hayata geçirdik. SWEATers APP bu yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Tersane İstanbul’da tüm şehri spor yapmaya davet ediyor. Spor dolu bir gün yaşayacağız, herkesi bekliyoruz" dedi.

Melis Abacıoğlu, "Uygulamamız spora nereden başlayacağını bilmeyen, motivasyona ihtiyaç duyan ve en çok da şehir değiştirerek yeni bir yerde hayat kuran insanların sosyalleşmesi amacıyla kullanılıyor. İnsanları harekete geçirmek isteyen ve bize güvenen insan düşündüğümüzden daha çok! Spor salonuna giden insanların yüzde 47 gibi büyük bir oranının daha sonra spora devam etmediği araştırmalar ile ortaya çıkmış, bunun en büyük sebebi de motivasyon eksikliği ve spor partneri bulamamak. Biz de uygulamamızla spora dair çok fazla bilgiyi, spor dalını, aktivitesini tek, kolay ve ulaşılabilir bir platformda topluyoruz. Sweaters kullanıcıları olarak 5-6 Mayıs tarihlerinde herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

SWEATers App 1 yılda 50 bin kullanıcıya ulaştı

Yapılan bilgilendirmede uygulama 1 yıl içinde 50 bin kez App Store ve Google Play Store’dan indirildi. Sadece Türkiye’den değil, ABD, İsveç, Almanya, UK, Hollanda, İtalya, Fransa, Polonya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Hindistan, Bosna Hersek, Kanada, Japonya, Çin, Rusya gibi daha birçok ülkeden kullanıcısı bulunuyor. Bin 890 kişi, 6 bin 153 kere HADİ dedi. Bin 340 kere ise koşu için kullanıcılar birbirine HADİ dedi. SWEATer’lar 2 bin 835 litre terledi ve toplamda 2 milyon 205 bin dakika, 36 bin 750 saat, bin 531 gün spor yaptılar, ortalama 67 bin km koşuldu. SWEATer’lar en çok fitness, koşu, yürüyüş, bisiklet, doğa yürüyüşü, basketbol sporlarıyla ter atıyor. İstanbul, İzmir, Ankara sırasıyla en çok ter atan şehirler oldu. Geçen yıl ilki gerçekleşen Sweat Fest’e 5 bin kişi katılmış, 450 bin dakika spor yapmıştı. Etkinliğin detaylı programına uygulama üzerinden ve uygulamanın sosyal medya sayfalarından ya da internet sitesinden ulaşabildiği kaydedildi. Spor tutkunları, etkinliğin biletlerine Biletix gişeleri ve internet üzerinden ulaşabilirken SWEATers APP kullanıcıları, bildirimler veya mesajlar sayfasından alacakları kendilerine özel indirim kodu ile yüzde 50 indirim sahibi olabilecek.

Dünyaca ünlü markalar, Sweat Fest’te eğlencenin parçası olacak

İstanbul’a spor dolu iki gün yaşatacak olan festivalde dünyaca ünlü markalar da özel etkinlikleriyle spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarını mutlu edecek. 50 markanın Sweat Fest’e katılması beklenirken; Türkiye’nin en geniş çoklu spor ve çoklu marka festivalini oluşturma heyecanıyla yola çıkan uygulama, festival katılımcılarına spor ve eğlence dolu iki gün yaşatacak.