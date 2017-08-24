SWEATers 3 milyon TL değerleme ile çekirdek yatırım aldı

Sporseverlerin birlikte spor yapabilecekleri partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulmasını sağlayan mobil uygulama SWEATers APP, ilk iki ayda elde ettiği başarı sayesinde alanlarında lider yatırımcıların dikkatini çekti. Uygulama 3 milyon TL değerlemeyle Monitise MEA Genel Müdürü Fırat İşbecer, Dore Grup Mali İşler Müdürü Kaan Boyner, Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, A Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler ve Umur Özal’dan çekirdek yatırım alarak Türkiye’de spor sosyal medyası alanında en çok yatırım alan mobil uygulamalardan biri oldu.

Elif Boyner: “Yurtdışı yatırımları için Ar-Ge çalışmaları yürüteceğiz”

SWEATers App kurucularından Elif Boyner ise iki ay gibi kısa bir sürede elde ettikleri başarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.Türkiye’de spora olan ilgi ve sevginin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Boyner, SWEATers APP ile birlikte yakın gelecekte spor ekosistemini büyütmeye devam edeceklerini, daha fazla kişiyi sporla buluşturacaklarını ve daha çok markayı da bu ekosisteme dahil edeceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca Boyner, yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaları şu şekilde özetledi:

Yurtdışı yatırımları için Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yazılım altyapısı geliştirilecek.

100 bin kullanıcı hedefine ulaşmak için pazarlama faaliyetleri güçlendirilecek.

İşbirliği yapılan markalara ve SWEATstop’lara daha fazla katkı sağlayacak projeler üretilecek.

Bugüne kadar bin 500’den fazla etkinlik oluşturuldu

İlk iki ayda 16 bin 350 sayısına ulaşan SWEATers APP’te kullanıcılar, toplamda bin 500’den fazla HADİ! oluşturularak pek çok spor tutkununun aynı etkinlikte buluşmasını sağladılar.

Bugüne kadar SWEATers APP üzerinden oluşturulan HADİ!’lere 2 binden fazla kullanıcı katıldı.Bu süreç içerisinde Nike, Under Armour, New Balance, Hillside, Mars Athletic Club, Caffe Nero, SPX Merrell, Zone Fitness ve Reebok gibi saygın markaların yer aldığı SWEATstop ekosistemindeki marka sayısı ise 600’ün üzerine çıktı.