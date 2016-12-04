Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal paylaşım sitesinde "Öykü Mete" rumuzu ile bir çiftin "swinger" adı verilen eş değiştirmeli fuhuş yaptığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine savcılıktan alınan izinle sahte bir Facebook sayfası açıp çift ile arkadaş oldu. Müşteri kılığına giren polis çift ile bir süre görüştükten sonra birlikte olmak istediğini ancak bir çift daha istediklerini söyledi. Polisin bu teklifini kabul eden çift, biner lira para alacağını belirterek adresi verdi. Polis bildirilen Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'ndeki adrese gitti. Polise kapıyı iki kadın ile iki erkek açtı. Polis içeri girerek erkeklere 2 bin lira para verdi. Parayı alan erkeklerden biri de polise cinsel gücü artırıcı hap verdi. Polis hapı alıp daha sonra polis kimliğini gösterdi. Polis 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan kimlik kontrolünde polisin Facebook'tan görüştüğü çiftin Sevilay-Fatih K. çifti olduğu, diğer karı kocanın ise Tuba-Ekrem C. çifti olduğu belirlendi.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Kadınların fuhuş yapmaya yeni başladıklarını ancak kendi istekleriyle yaptıklarını, kocalarının kendilerini zorlamadığını söylediği ileri sürüldü. Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Fatih K. ve Ekrem C. ise suçlamaları kabul etmedi. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temin etmek"ten tutuklandı.

Fatih Keçe

ADANA