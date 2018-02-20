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Tabela partilerine kilit

Siyasi parti adı altında kumar bile oynatan partilerin varlığı hükûmeti harekete geçirdi. İki kere kongre yapamayan partiler kapatılacak.

Tabela partilerine kilit

20 Şubat 2018 07:04

Siyasi partilerin seçimlerde ittifak yapabilmesi önündeki engelleri kaldırmak için, MHP’nin mutabakatı ile hazırlanan yasal değişikliğin yarın TBMM’ye sunulacağı açıklanırken, AK Parti yönetimi bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyum kapsamında atılacak adımları belirlemeye çalışıyor. Seçimlere yönelik olarak yürürlükteki kanunların hepsinin tek çatı altında toplanması gündeme geldi. Bu kapsamda, ‘Türkiye Seçim Kanunu’ adı ile çerçeve bir yasa çıkarılacak.

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalarda Türkiye’deki ‘tabela partilerinin’ durumu da tartışıldı. Siyasi partilerin sicil kayıtlarının tutulduğu Yargıtay’a göre Türkiye’de faaliyette olan 88 parti var. YSK’nın en son aldığı karara göre ise bu partilerden sadece 9’unun seçime girme yeterliliği bulunuyor. AK Parti kaynakları, tabela partileri olarak tabir edilenlerin siyasi parti adı altında başka faaliyetler içine girdiklerine dikkat çekerek, “Mesela siyasi parti adı altında kumar oynatılıyor. Baskınlar yapıldı geçmişte bu partiye. Ama sonra adını değiştirerek yeniden bir parti kuruyorlar” dedi. AK Parti’nin gündeme getireceği değişikliğe göre, bir siyasi partinin faaliyetlerine devam edebilmesi için bazı şartlar getirilecek. Bu kapsamda, ülke çapında teşkilatlanması olmayan ve iki kere üst üste kongresini yapmayan siyasi partiler kendiliğinden feshedilmiş sayılacak.

Türkiye Gazetesi

 

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