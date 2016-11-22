Ligde geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü dönemini yaşayan Trabzonspor, yeni bir umutla başladığı sezonda sıkıntılı günler yaşıyor. 11 puan ile 13. sırada yer alan Karadeniz ekibi dip yaparken, zirve ile arasındaki puan farkını 18'e çıkarttı. Karadeniz ekibinin tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkı ise 1.

Yanal: "Tabeladaki durum herkes gibi beni de memnun etmiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tabeladaki durumlarının hoş olmadığını belirterek, "Takımımızda genç ve iyi oyuncular var. Bunları kazanmayı ben de çok istiyorum ama bu çocukları bu sert ortamın içerisinde kaybetmek de var. 17 yaşında Abdülkadir çok iyi oyuncu. Yusuf Yazıcı da aynı. Milli takıma da gitti. Oradaki kaygı ve endişeyle buradaki arasındaki farkın ne olacağını biliyoruz. Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş gibi buranın çocuğu olan oyunculara en ufak bir şeyde gelen tepkiler ortada. Trabzonspor’un tabeladaki durumu hoş değil. Bu herkes gibi beni de memnun etmiyor ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Akıllı olmak lazım, herkesin üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli. Oyuncu kazanmak çok önemli, ülkedeki en büyük sıkıntılardan biri. En çok oyuncu kazandırmaya çalışanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Genç oyuncularımızı kazanmak için yine çaba sarf ediyorum ama kazanırken kaybetme korkusu da bende fazlasıyla var” dedi.

"Gerekli takviyeleri mutlaka yapacağız"

Ersun Yanal, ara transfer döneminde gerekli takviyeleri mutlaka yapacaklarını ifade ederek, "Transfer döneminde çok fazla oyuncu almama konusunda titiz davrandık. Zaten bu konuda sıkıntılarımız var. Trabzon’a oyuncu getirmek, oyuncu almak konusunda sıkıntılar yaşadığımızı herkes biliyor. Bunu başkanımız da defalarca dile getirdi. Sıkıntılı zaman diliminde Trabzonspor’un gücünü boşa harcamamak konusunda da titiz davrandığımızdan herkes emin olsun. Ben de çok daha farklı kadrolar kurmak, takviyeler yapmak isterim ancak şartları da göz önüne almak gerekiyor. Transfer döneminde gerekli takviyeler mutlaka olacaktır” diye konuştu.

"Bazı yeteneklere ihtiyaç var"

Antalyaspor mücadelesini değerlendiren Yanal, “Karşılıklı oynamakla oynamamayı ayrı ayrı incelemek gerek. Oynamak zor bir şeydir. Oynamayıp kazandığımız maçlar da oldu. Antalyaspor karşılaşması karşılıklı oynadığımız bir maç olsaydı geniş alan bulabilirdik ve daha farklı sonuç olabilirdi. Yaklaşık 29 şutumuz var 6’sı kaleye isabet etti. Baskı çerisinde oynamak kolay değil. Bazı yeteneklere ve biraz daha rahat olmaya ihtiyaç var. Bunu da beceremedik. Zaten bu konuda sıkıntılarımız var. Bunları aşmak için de bazı takviyeleri transfer döneminde yapacağız” dedi.

"Bizim rakibimiz hakemler değil"

Yanal, "Hakemleri bırakıp kendi oyunumuza bakmalıyız. Bizim rakibimiz hakem değil. Antalyaspor maçında kazanabileceğimiz şartlar vardı. Trabzonspor’un gücünü ortaya koyacak hırsı, öfkeyi biraz da yumruğu vurup hadi demeyi ben de çok istiyorum. Bu oyuncularımın içinde de var. Yetenekleri belki herkes eleştirebilir ama başta Trabzonlu oyuncular olmak üzere hepsi çok önemli ve karakterli futbolcular. Bu çocukların Trabzonspor’u taşıyacakları yeri biliyorum ve onlara da güveniyorum" açıklamasını yaptı.

"Avni Aker Ağladı"

Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler 1-0’lık Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'u eleştirdi, maçın hakemlerinin yönetimine ise tepki gösterdi. Yerel gazetelerde manşetler şöyle:

Ekspres Gazetesi: "Acı veriyor böyle veda!", "Avni Aker ağladı"

Günebakış Gazetesi: "Başımıza yıktılar", “Trabzonspor tarihlerin yazıldığı stadına vedasında bile kahretti”

Karadeniz Gazetesi, "İmdat! Yok mu kurtaran?", "Hakemler Trabzon’u katlediyor, Yanal takımı enkaz haline çeviriyor, yönetim seyrediyor, taraftar ise avazı çıktığı kadar bağırıyor"

Taka Gazetesi: "Biz bu ligin takımı değiliz!", "Trabzonspor yönetimine açık çağrımızdır. Sine-i taraftara dönün"

İlkhaber Gazetesi: "Mağlubiyete mi yanalım, hakeme mi vuralım?", "Trabzonspor Avni Aker'e hüzünlü veda etti"

Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi: "Bu kez de tetiği Alper çekti"

Gökmen Şahin

TRABZON (İHA) -