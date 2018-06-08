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Tabuları yıkan vali Tunceli'yi "Venedik"e çevirdi

Tunceli'de tabuları yıkarak halkın içerisine giren, daha önce rafting yapıp, teröristlerin sözde "girilmez" dediği yere giderek Mehmetçikle beş çayı içen Vali Tuncay Sonel, bu kez de HES projeleri ile tartışma konusu haline getirilen Munzur Çayı'nda gondolla gezinti yaptı.

Tabuları yıkan vali Tunceliyi &quot;Venedik&quot;e çevirdi

08 Haziran 2018 12:00
Tabuları yıkan vali Tunceli'yi "Venedik"e çevirdi - Tıkla İzle

Tunceli Vali ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel'in girişimleri ile belediye tarafından Munzur Çayı kıyısında 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi yapıldı. Munzur Çayı kenarında iskele, yüzme platformu, yürüyüş, bisiklet yolları, açık yüzme havuzu, parklar, spor alanları, minyatür boğaz köprüleri ve kır bahçeleri hazırlandı. Dünya Rafting Parkuru ilen edilen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın yapıldığı Munzur Çayı'nda ise gondolla gezinti yapılmaya başladı. Gondola ilk binen daha önce Munzur'da rafting yapan, teröristlerin sözde "girilmez" dediği Aliboğazı'na giderek Mehmetçikle beş çayı içen Vali Tuncay Sonel oldu.

"Munzur'u Venedik'e çevirdik" 

Munzur’un şehri Tunceli’de vatandaşların artık gondol sefası yapabileceklerini ifade eden Vali Sonel, “Munzur’da size yine bir sürpriz yaptık. Munzur’u adeta Venedik’e çevirdik. Az önce gondollarımız geldi. Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda Tunceli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Çünkü yıllardır konuşulup hayal olan konuların hepsi yavaş yavaş bitiyor. Artık Venedik’e gitmeye gerek yok, Munzur’un şehri Tunceli’de artık gondol sefası yapabilecekler" dedi. 

Munzur üzerinde yapılması planlanan HES projesi ile ilgili konuşan Sonel, "Geldiğimiz ilk günlerde bakanımızla da görüşmüştük. Onlar da her türlü desteği verdiler. Artık Munzur üzerinde HES değil. Dünya Rafting Federasyonu tarafından 36 kilometrelik Uluslararası Rafting Parkuru yapıldı. Bu şu demektir, artık Munzur Nehri doğasıyla, endemik bitkileriyle, raftingiyle, gondoluyla, su sporlarıyla halkımızın hizmetine girecek” ifadelerini kullandı.  

Ercan Topaç-Fatma Çıray
 

 

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