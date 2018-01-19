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Taburcu olan Ali Meşe, kedisinden bir an olsun ayrılmıyor

Bolu’nun Mudrunu ilçesi Ordular Köyü’nde evi yanan ve yangından kedisiyle birlikte kurtulan 83 yaşındaki Ali Meşe, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Taburcu olan Ali Meşe, kedisinden bir an olsun ayrılmıyor

19 Ocak 2018 21:36
Taburcu olan Ali Meşe, kedisinden bir an olsun ayrılmıyor - Tıkla İzle

Bolu’nun Mudurnu İlçesi Ordular Köyü’nde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe’nin sobayı tutuşturmak için benzin dökmesi sonucu çıkan yangında tek katlı ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangından kedisiyle birlikte yaralı olarak kurtulan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Servisi'ndeki edavisinin ardından taburcu edildi. 

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden çıkartılan Ali Meşe, Bolu kent merkezinde ikamet eden kızı Naciye Meşe’nin evine yerleştirildi. Eşi Fahriye Yılmaz ve oğlu Ahmet Meşe’nin de bulunduğu eve, Ali Meşe’nin yangın sırasında kurtardığı kedisi de getirildi.
Kedisini sürekli okşayan ve öpen Meşe, “Kızımın evine geldim. Çok iyiyim, çok memnunum. Evime gelmiş gibi oldum. Kedim de iyi” dedi. 

Ali Meşe ve eşi Fahriye Meşe’nin köylerinde yapımı devam eden evleri tamamlanana kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kendisi için tahsis edilecek evde kalacağı öğrenildi.  

 

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