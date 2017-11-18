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Taburede kitap okudular

Tokat'ın Zile ilçesinde öğrenciler, belediye binası önünde taburelere oturarak kitap okudu.

Taburede kitap okudular

18 Kasım 2017 23:44

Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okuma etkinliği kapsamında öğrenciler belediye binası önünde taburelere oturarak kitap okudu. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Boldacı İlkokul Müdürü İsa Çağıran Boldacı ile öğrencilerin katıldığı etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, öğrencilerin etkinliğe zevkle katıldığını belirterek, "İlçemizdeki güzel programlarıyla kitap okumayla ilgili bir farkındalık oluşturuyorlar. Şuanda bizi gören insanların yüzü gülüyor, kitap olduğunu gördüklerinde de kitap okumanın önemini anlıyorlar" dedi.

Okul Müdürü İsa Çağıran ise okuma etkinliklerinde kurum ve öğrencilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığının yenilikçileri ödülleri kapsamında projeyi hazırladık. Zamansız okuma projesi ile köy öğrencileri kurumları tanımış oluyor. Hem de toplumda okuma bilinci, okuma farkındalığı oluşturmak gayesiyle amaçladık. Şuanda 4 kurumu gezdik. Millet genelde şaşırıyor. Başka okullarda yaptığımızda taburesini alıp kitap okuyan okur kitlesiyle de karşılaştık" diye konuştu.

Öğrenciler de kitap okuduklarını görüp yanlarına gelerek kendileri ile birlikte kitap okumalarından mutlu olduklarını söyledi.  

Yaşar Erkan İçen
 

 

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