‘Tabutçu’ değil ‘taburcu’ hizmeti

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hazır bekleyen belediyeye ait araçlar, tabucu olan hastaları ücretsiz olarak evlerine kadar bırakıyor. Tabut ve cenaze hizmetlerini yürüten Adıyaman Belediyesi bu kez ‘tabutçu’ hizmetinin yanında ‘taburcu’ hizmeti vermeye başladı. Hastaneden taburcu olan, eşyaları ile toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlar, artık özel araçlar ile evlerine kadar bırakılıyor. Hasta nakil araçları ile evlerine kadar bırakılan hastalar verilen hizmetten oldukça memnun. 2016 yılı Ekim ayında hizmete giren uygulama kapsamında 2 bin 25 kişiye hizmet verildi.



Hastanede hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek verilen hizmet ile fikir alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, ‘tabutçu’ hizmetinin yanı sıra ‘taburcu’ hizmeti verdiklerini kaydetti. Kutlu, “Zaman zaman hastane ziyaretlerimizde taburcu olan hastaların mağduriyetini müşahede ettik. Adıyaman’da taksi sayısı çok fazla değil ve herkesin taksiye binme imkanı yok. Buradan çıkan hastaların dolmuşlar ile veya belediye otobüsleriyle evlerine gidiyorlardı. Hastaneden çıkan hasta ve hasta yakınlarının ellerinde valizler, çiçekler, yiyecekler olabilir, bazen serum takılı olabiliyor. Bu şekilde dolmuş ve otobüslerde seyahat etmelerinin sakıncalı olduğunu görünce hasta nakil aracı hizmeti başlattık. Burada araçlarımız bekliyor ve taburcu olan hastaları alıp evlerine ücretsiz olarak bırakıyoruz. Bu hizmetimizde önceleri ücretli olduğunu zannettikleri için günlük 3-5 hasta olurken, şimdi ise bu sayı 30 ile 50 arasında hastayı evine bırakabiliyoruz. Yeteri kadar aracımız var. Hiçbir ücret almadan hastalarımıza hizmet ediyoruz. Ölenleri belediye teslim alıp defin işlemlerini yapıyor. Biz ‘tabutçu’ olmayıp, ‘taburcu’ olanlara da hizmet veriyoruz. ‘Adıyamanlılara ne kadar hizmet etsek azdır’ parolasıyla yola çıkıyoruz” dedi.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Fatih Doğan ise uygulamanın ‘Hasbel’ ismi ile projelendirildiğini ifade ederek, “Hasbel Projesi, Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında ortaklaşa yapılan çok iyi bir sosyal proje olarak hayatı geçirildi. Uygulama 2016 yılı Ekim ayında başladı. Bugüne kadar 2 binin üzerinde hastaya hizmet verildi. Hastalarımızın kendi istekleri talepleri doğrultusunda eğer ambulans ihtiyacı yok ise Adıyaman Belediyesinin Hastanemize tahsis ettiği araçlar ile evlerine bırakılıyor. Vatandaşlarımız bu hizmetten ziyadesiyle memnun olduklarını ifade ediyorlar. İyi bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini belirtince bizde bununla ilgili bir proje hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunuyoruz. Tüm illerde bu projenin hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz” dedi.



Taburcu olan Ramazan Erdoğan ise “Taburcu oldum ama aracım olmadığı için otobüsle gitmeyi düşünüyordum. Fakat böyle bir hizmet olduğunu öğrenince hastane yetkililerinden talep ettim. Bizi hastaneden alıp evimize kadar bırakıyorlar. Bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Eğer bu hizmet olmasaydı bende belediye otobüsüne binecektim” diye konuştu.

Ahmet Arslantaş