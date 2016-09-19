Yaşlı kadının son arzusu ise tıpkı eşi ve 27 yıl önce denizde boğularak hayatını yitiren oğlu Recep Yakacak gibi son yolculuğunda tabutuyla denizden geçerek kabristana götürülmekti. Çocukları yaşlı kadının vasiyetini büyük bir üzüntüyle yerine getirdi. Cenazede derin bir hüzün hakimdi. Ayvalık’ta Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü inşa edilmeden önce dönemin belediyesi bünyesinde yapılan sallarla Cunda Adası’na otomobil ve kamyonları geçiren babası Mustafa Kurt’un yanında Salı idare etmesi nedeniyle ‘Salcı Kız’ olarak hatırlanan Adile Yakacak 74 yaşında yaşamını kaybetti.

Gençliğinde güzelliği ile dillere destan olan ‘Salcı Kız’ büyüdü, evlendi ve 8 çocuk annesi oldu. 33 yıl önce balıkçılıkla uğraşan eşini kaybettikten sonra, 8 çocuğunun karnını doyurabilmek için eşinin işini yapmaya karar veren Adile Yakacak; erkek balıkçılar gibi ağ atarak, balık avına çıktı. Tonlarca ağırlığında balık ağlarını çekti ve çocuklarını hiç kimseye muhtaç etmeden büyüttü.

27 yıl önce kendisi gibi balıkçı olan oğlu Recep Yakacak’ın denizde boğularak hayatını kaybetmesi sonucunda bir kez daha yıkılan fedakar anne Adile Yakacak, yılmadı ve çocuklarını evlendirdi ve torunlarını kucağına alarak onlarla yaşamaya başladı. Eşini ve çocuğunu kaybettiğinde onların cenazesini ömürlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri deniz üzerinden bir tekne ile Cunda Adası’ndaki aile mezarlığında toprağa veren Adile Yakacak, çocukları ve torunlarına kendisi öldüğünde de tıpkı eşi ve oğlu gibi tabutunun denizden kabristana götürülmesini ve cesedinin asla morga konulmamasını istedi.

Önceki gün hayatını kaybeden Adile Yakacak’ın bu vasiyetini de çocukları yerine getirdi.

Ayvalık’ta Hayrettin Paşa Mahallesi’nde kılınan ikindi namazının ardından Cunda Adası Kabristanı’nda bulunan aile mezarlığına defnedilen Yakacak’ın tabutu, vasiyeti üzerine Ayvalık Balıkhanesi’nden bindirildiği bir tekne ile Cunda Adası’na götürüldü ve toprağa verildi.

Cenaze sonrasında muhabirimizin sorularını yanıtlayan Adile Yakacak’ın oğlu Ali Yakacak, annesinin vasiyetini yerine getirmiş olmanın büyük acı yaşadıkları bu günlerde bir nebze olsun mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Annesinin cenazesinin; tıpkı babası ve 27 yıl önce hayatını kaybeden kardeşi gibi deniz üzerinden kabristana götürüldüğünü belirten Ali Yakacak, “Annem çok fedakardı. Babam hayatını kaybedince, annem ben ve 7 kardeşimi büyütebilmek için ömrü boyunca çalıştı didindi ve bizleri bu yaşlara getirdi. Bize tıpkı babam ve kardeşim gibi deniz üzerinden cenazesinin kabristana götürülmesini ve asla cesedinin morga konulmamasını vaziyet etmişti. Bizde bugün bunu yaptık” diye konuştu.

Ayvalık’ta ‘Salcı Kız’ ve babasının lakabı olan ‘Babu’ lakabıyla tanınan Adile Yakacak’ın hayatını kaybetmesi ise ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı.