Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Taçi'den Sırbistan'ın savaş tehditlerine cevap

Taçi'den Sırbistan'ın savaş tehditlerine cevap

Sırbistan'dan gelen askeri operasyon ve savaş tehditlerinin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün her türlü tehdide cevap vermeye hazır profesyonel bir güç olduğunu söyledi.

Taçiden Sırbistanın savaş tehditlerine cevap

17 Ocak 2017 23:37

Kosova Güvenlik Gücü (KGG) Komutanı Korgeneral Rahman Rama'yı kabul eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova'da bağımsızlıktan sonra oluşturulan güvenlik güçlerinin ulaştığı seviye ve kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

Korgeneral Rama, "Kosova Güvenlik Gücü, NATO'nun en yüksek standartları dahilinde eğitilmiş olup Kosova Ordusunu oluşturmaya hazır konumdadır" diye konuştu.

Görüşmede Taçi, "Kosova Güvenlik Gücü'nün teşkil ve talimi NATO ile işbirliği içerisinde ve NATO standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerimiz, Kosova'daki tüm güvenlik tehditlerine cevap vermeye hazır konumda" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Taçi, daha önce yaptığı açıklamada Sırbistan'ın Kosova'nın bir kısmını işgal etmeye ve Rusya'nın Kırım'da yaptıklarına benzer bir şekilde Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeyi planladığını söylemişti.
Kosovalı yetkililer, çok etnikli bir yapıya sahip olan KGG'nin Kosova Ordusuna dönüştürülebilmesi için çalışma yürütüyor.

Kosova'da ayrıca NATO önderliğindeki KFOR bünyesinde 4 bin kadar askerden oluşan bir uluslararası barış gücü görev yapıyor. 

Etiketler: Haşim Taçi, kosova, Sırbistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!