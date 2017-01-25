Alman Deutsche Welle'nin Arnavutça servisine konuşan Taçi, Sırbistan'ın Kosova'yı bölme planlarından haberdar olduklarını ve bu gaye ile Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların silahlandırıldığını söyledi.

Sırbistan'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederken Ukrayna'da tatbik ettiği modeli benimsediğine ilişkin delillerin mevcut olduğunu vurgulayan Taçi, "Kuzeye sivillerin yanı sıra üniformalı insanlar da yollayarak Sırpları silahlandırıyor ve Arnavutların kendilerine yapacaklarını iddia ettikleri sözde saldırılara karşı hazırlık yapıyorlar" diye konuştu.

Kosovalı Sırpları, Belgrad'ın nasyonalist siyasetinin kurbanı olmamaya çağıran Taçi, "Sırbistan'dan gelen savaş çağrılarına karşı Kosovalı Sırpları sulh ve diyaloga davet ediyorum. Onları etnik ve bölgesel temellerle bölünmek yerine NATO ve Avrupa Birliği'ne üyelik yolunu tercih etmeye çağırıyorum" dedi.

İbrahim Aydoğan