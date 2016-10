Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü akşam meydana geldi. İddiaya göre 2 yıl önce evlenen ve çocuğu olmayan Birgül Akpınar'ı (39), eşi akşam eve geldiğinde yatak odasında iple asılı halde buldu. Kocanın çığlıklarını duyan komşuları eve gelince hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Birgül Akpınar herhangi bir not bırakmadığı için intiharının sebebi anlaşılamadı. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Akpınar'ın cenazesi alınarak toprağa verildi.

Akpınar intihar etmeden 2 gün önce İHA muhabirine konuşmuştu

Eşinin işinin olmadığını kendisinin de önceleri işsiz olduğunu bir süre sonra bir otelde 2 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığını, çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra tacize uğramaya başladığını ileri süren Birgül Akpınar'ın yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Kurumun mutfağında çalışan bir ustanın yeğeninin işten çıkartılması üzerine kurumdaki bazı çalışanlar, işten çıkartılan kişinin ayağını kaydırdığım düşüncesiyle bana cephe aldı. Bu sürecin tamamen tesadüf olduğunu, torpille işe girmediğimi diğer çalışanlara anlattım. Bunun yanı sıra her gün saatlerce fazla çalıştırıldım ve mesai ücreti alamadım. Yaşadığı tüm sorunların üzerine bir de otelin mutfak ustası M.P. tarafından taciz edildim. Çalışmaya başladıktan 4 hafta sonra M. usta sözlü tacizlere başladı. Kıyafetlerimiz belli, eğildiğim zaman 'Göğsün çok güzelmiş' diyordu. Ve ben devamlı eşimle telefonda konuşurum. Eşimle 2 yıllık evliyim ve 2 sene boyunca çocuğumuz olmadı. Bana aşırı iş yüklediklerinde 'belim ağrıyor, bana yük vermeyin' diyordum. İçeriğini anlatamıyordum. M. usta ise 'Kocanla az birlikte olsaydın' diyordu. Bu sorunun onu ilgilendirmediğini söyledim. Tek istediğim fazla malzeme taşıttırmamasıydı. Bu sorunu, çalıştığım 11 ay boyunca çektim. Bir gün, eşimle konuştuğumda 'Bu ay da olmayacak' dedim ve hamile kalamadığım için balkonda oturdum ağladım. Eşim bana 'Üzülme, zamanı gelirse olur' dedim. Çalışmak zorundaydım çünkü o sırada eşim işsizdi, daha yeni iş buldu. Tüm iş arkadaşlarımla arama mesafe koymak için 'Ağabey' lafını kullanırım. M. ustaya da 'Ağabey' derdim ama o her zaman buna karşı çıkardı. 'Ben seninle konuşmak, arkadaş olmak istiyorum, her konuda maddi manevi yardımcı olmak istiyorum' diyordu, ben ise 'Kesinlikle olmaz, böyle bir terbiyesizliği ne ben ne de işverenler istemez' diyordum. Eşim bunları duysa çok şeyler olacaktı ve ben bunu 3 ay gizledim" dedi.

“Bana birlikte olma teklifinde bulundu"

Birgül Akpınar, otelde uğradığı taciz olayı nedeniyle yaşadığı gerginliği eve yansıtmadığını, eşinin 'Ne oldu?' diye sorduğunda ise kat görevlileriyle tartıştığını söylediğini iddia ederek şöyle devam etti:

"Çabalarına rağmen çocuk sahibi olamadığımı, telefon konuşmalarına şahitliği nedeniyle M.P. öğrendi ve daha sonra bunu tacizine malzeme yaptı. Bana, 'Senin çocuğun olmuyor, benimle birlikte ol çocuğun olur' dedi. Bunun üzerine 'Senin konuştuğun laftan haberin var mı? Defol dedim. 'İstiyorsan şikayet et' dedi. İşe ihtiyacım olduğu için söyleyemeyeceğimi biliyordu. Asgari ücretle kiramı, kredi kartlarını ödüyordum ve çıktığım an bittiğim andır. Benden uzak durması gerektiğini söyledim. 2 gün sonra bana yine 'Çok güzelsin, seninle birlikte olmak istiyorum, çocuk sahibi olacaksın işte' gibi cümleler kullanmaya başladı. Bu sözler 55 yaşındaki bir insana hiç yakışmaz. Onun da kız çocuğu var. İnsanları gerçekten tanıyamıyorum. Kimseye kötülük yapmadım. Eşek gibi çalıştım, hiçbir hakkımı da alamadım."

"Tacizin şahitleri mahkemede arkasında durmadı"

Birgül Akpınar, daha sonra durumu otel yetkilisine aktardığını ancak “İşine devam et” şeklinde yanıt aldığını ve sonucun değişmediğini bildirdi. Çalışması gereken bulaşıkçılık mesleği dışında pek çok departmanda çalıştığını ileri süren Birgül Akpınar, yaşadığı olayı otel yetkilisine şikayet ettiği için tacizlerin artarak devam ettiğini söyledi. Panik atak hastası olduğunu anlatan Birgül Akpınar, tartışmaların büyümesi üzerine otele polis geldiğini ve M.P.'den şikayetçi olduğunu dile getirdi. Olayın mahkemeye taşındıktan sonra 2 duruşmanın gerçekleştiğini ve kendisinin şahidi olan 2 kişinin daha sonra kendisinin arkasında durmadığını ifade eden Birgül Akpınar, davayı kaybettiğini vurguladı. Tacizcisi olduğunu iddia ettiği M.P.'nin, işyerinde sürekli “Ankara'da da dostum var” dediğini de bildiren Birgül Akpınar, telefon kayıtlarıyla bunların ortaya çıkacağını ileri sürdü.

"Taciz olayını sessizce halletmediği için kovuldu"

Mahkeme kararına itiraz ederek temyize gittiğinin ve tacizcinin cezalandırılmasını istediğinin altını çizen Birgül Akpınar, daha sonra otel müdürünün “Bu olayı sessizce halletmeliydin” dedikten sonra kendisini işten çıkarttığını ileri sürdü. Birgül Akpınar, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İlk başta istediğim tazminat da mesai de değildi. Arkadaşlarım düzgün bir şahitlik verseydi, istediğim bu adamın ceza almasıydı. Kimsenin namusuna, karısına, kızına göz dikilmesin istedim. Tek dileğim oydu. Ama mahkemede 2 şahit diğer insandan yana oldu. Yemin etmelerine rağmen hakimin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Gerçekten bir insan yemin ederek nasıl yalan söylüyor onu da bilmiyorum. Şu an mesailerimi de istiyorum. Bu insanların hepsi araştırılsın, telefon dokümanlarımın hepsine bakılsın” dedi.

Tacizle suçlanan M.P. ise mahkemenin kendisini akladığını, suçlamaların iftira olduğunu söyledi.