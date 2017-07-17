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Taciz iddiası esnafı kızdırdı

Düzce kent merkezinde yoldan geçen bir bayana sözle tacizde bulunduğu iddia edilen Suriye uyruklu şahıs, esnaf tarafından dövüldü.

Taciz iddiası esnafı kızdırdı

17 Temmuz 2017 14:03

Düzce'nin Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Suriyeli olduğu ileri sürülen bir kişi kaldırımda yürüyen bir bayana sözle tacizde bulundu. Bayanın şahsa bağırması ile birlikte etrafta bulunan esnaf, şahsı alarak bir iş yerine soktular. Bu sırada telefonla konuşmaya başlayan ve Arapça konuştuğu iddia edilen şahsı dinleyenlerden bir kişi kendini tutmayarak yumruk attı. Aldığı yumruk darbesi ile yere yığılan şahıs yine kendisine yumruk atan şahıs tarafından tekmelenerek darp edildi. Kavga ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri etrafta kimseyi bulamadı ve şikayetçi de olmayınca işlem yapamadı. Ancak Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın darp edildiği an ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

Tuncay Türkgülü


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