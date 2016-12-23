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Taciz iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğretmene linç girişimi

Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan bir lisede öğrencilerine cinsel içerikli mesaj attığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen öğretmene ilçe halkı linç girişiminde bulundu. Öğretmenin 2015 yılında Şanlıurfa’dan HDP milletvekili aday adayı olduğu belirtildi.

Taciz iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğretmene linç girişimi

23 Aralık 2016 17:27

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde geçici görevle beden eğitimi öğretmenliği yaptığı öğrenilen A.Ç., iddiaya göre 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Öğrenciler kendilerine gelen mesajları okul müdürüne göstermesiyle ortaya çıkan taciz olayı sonrasında öğretmen A.Ç. hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifade işlemleri bittikten sonra geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen A.Ç., adliye önünde bekleyen ilçe halkı tarafından linç edilmek istendi. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: adliyeye sevk edilen öğretmen, bolu, taciz iddiası


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