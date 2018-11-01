Taciz zanlısına meydan dayağı!

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir ilkokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs okul çevresinde bulunan küçük yaştaki kız öğrencilere kalabalığı fırsat bilerek tacizde bulunmaya çalıştı. Okulun bahçesine de girerek elle tacizde bulunduğu önce sürülen şahsı, veliler yakalayarak okulun dışarısına çıkardı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar ve öğrencilerin aileleri tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa sokak ortasında meydan dayağı attı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığın elinden şüpheli şahsı alarak sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.