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Taciz zanlısına meydan dayağı!

Taciz zanlısına meydan dayağı!
Taciz zanlısına meydan dayağı!

İstanbul Arnavutköy’de ilkokula giden küçük yaştaki öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahıs, veliler ve vatandaşlar tarafından okulun önünde darp edildi.

Taciz zanlısına meydan dayağı! - Tıkla İzle

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir ilkokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs okul çevresinde bulunan küçük yaştaki kız öğrencilere kalabalığı fırsat bilerek tacizde bulunmaya çalıştı. Okulun bahçesine de girerek elle tacizde bulunduğu önce sürülen şahsı, veliler yakalayarak okulun dışarısına çıkardı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar ve öğrencilerin aileleri tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa sokak ortasında meydan dayağı attı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığın elinden şüpheli şahsı alarak sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.  

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