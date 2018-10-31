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Tacizci 2. kez gözaltına alındı

Tacizci 2. kez gözaltına alındı
Tacizci 2. kez gözaltına alındı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir şahsın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen şahıs savcılıkça serbest bırakılırken, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gece tekrar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Ancak sosyal medyadan gelen talepler üzerine M.T. dün gece Ortahisar ilçesinde 2. kez gözaltına alındı. Şahsın bugün tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

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