Edinilen bilgilere göre, geçen hafta 14 yaşındaki H.D., Sarayköy ilçesinde aile hekimliğine muayene için gitti. Muayene sırasında bir anda bağırmaya başlayan lise öğrencisi H.D., polise başvurdu. Daha sonra H.D.’nin polise verdiği ifadesinde, doktor M.Ö.’nin kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. Doktor M.Ö. ise ifadesinde, olayın yaşandığı sırasında hemşirenin de odada olduğunu, tacizin iftira olduğunu söylediği belirtildi.

M.Ö., gözaltındaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifadesi alınan doktor tutuklanarak, cezaevine gönderildi.