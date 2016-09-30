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Tacizci doktor tutuklandı

Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki aile hekimi olarak aile sağlık merkezinde görev yapan ve muayene sırasında bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tacizci doktor tutuklandı

30 Eylül 2016 19:49

Edinilen bilgilere göre, geçen hafta 14 yaşındaki H.D., Sarayköy ilçesinde aile hekimliğine muayene için gitti. Muayene sırasında bir anda bağırmaya başlayan lise öğrencisi H.D., polise başvurdu. Daha sonra H.D.’nin polise verdiği ifadesinde, doktor M.Ö.’nin kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. Doktor M.Ö. ise ifadesinde, olayın yaşandığı sırasında hemşirenin de odada olduğunu, tacizin iftira olduğunu söylediği belirtildi.

M.Ö., gözaltındaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifadesi alınan doktor tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Etiketler: doktor, taciz


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