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Tacizci serbest bırakıldı

Manisa’da gözüne kestirdiği evlere giderek, su isteme bahanesiyle kendisine kapı açan kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, savcılık tarafından serbest bırakıldı.


08 Ekim 2016 17:07

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, son günlerde Manisa’da kadınların korkulu rüyası haline gelen tacizciyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Yunusemre ilçesinde balkonda çamaşır asan bir kadına tacizde bulunan bir şahıs olduğu ihbarını alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı. İlerleyen tarihlerde aynı tarzda ihbarlar alan polis ekipleri, saldırganın aynı kişi olduğunu tespit etti. Saldırgan, en son 6 Ekim 2016 tarihinde Tevfikiye Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine giderek su isteme bahanesiyle açtırdığı kapıdaki kadına sözlü tacizde bulundu. Kadının bağırması üzerine apartmana gelen mahalleli, şahsı darp etti. Başından yaralanan şahıs, kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine apartmana gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada şahsın A.İ.Ş. (24) olduğunu tespit eden ekipler, yaralı olarak kaçan A.İ.Ş.’nin gidebileceği hastaneleri tek tek araştırdı. Özel bir tıp merkezinde olduğu öğrenilen A.İ.Ş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisinin ardından kafası bandajlı olarak sağlık kontrolüne çıkarılan A.İ.Ş., muayenesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.İ.Ş. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

Önder Aydın - Sadık Cangel
 

Etiketler: taciz


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