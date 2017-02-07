Olay, pazar gecesi 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timurtaşpaşa otobüs duraklarında inip evine giden S.H.’nin (35) peşine bir kişi takıldı. Bir süre S.H.’yi takip eden şüpheli, ardından cinsel saldırıda bulundu. Kadının direnmesi üzerine bu sefer şüpheli, S.H.’yi darp ederek uzaklaştı. S.H.’nin polise haber vermesi üzerine, güvenlik kameralarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.U. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bir çok suçtan kaydı bulunan H.U., Çekirge semtinde gözaltına alındı.

TACİZ KAMERADA

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kadın yürüdüğü sırada H.U. peşine takılıyor. Ardından ikili arasında bir süre itişme oluyor. Daha sonra S.H.’nin yere düştüğü ve H.U.’nun kaçtığı görülüyor.

H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelinin bir yakını ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan