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Tacizcisi tahliye olunca intihara teşebbüs etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, komşusu tarafından taciz edildiği iddia edilen 15 yaşındaki genç kız, zanlının tahliye kararının ardından kullandığı psikolojik ilaçlarını içerek intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan genç kız yaşam mücadelesi veriyor.


23 Ekim 2016 15:23

Olay, 17 Ağustos tarihinde meydana geldi. 15 yaşındaki lise öğrencisi G.D., komşuları A.K.'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. A.K., çıkarıldığı ilk mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki gün Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti tarafından cinsel istismardan 6 yıl 8 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.K., sanığın duruşmadaki iyi hali ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile Yargıtay sürecinin uzun sürebileceği ihtimali üzerine tahliyesine karar verdi. Bu kararın ardından eve kendisini kapatan G.D., dün akşam saatlerinde, olay sonrası psikolojik tedavisi için verilen hapları içerek canına kıymak istedi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan G.D. yoğun bakıma alındı. Hastane önünde kızından gelecek iyi haberi bekleyen baba Ayhan D., kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve adaletin yerine gelmesini istediğini söyledi. Ayhan D., "Kızıma 17 Ağustos tarihinde tecavüz etmeye kalkmışlardı. O tarihten bu yana tutuklu olan sanığı adalet koyverdi. Adalet istiyorum. Bunu serbest bırakan hakim, savcıya hakkımı helal etmiyorum. Kanun istiyorum. Adaletin yaptığı şahsı koyverdiği için yanlış. Benim kızım intihar etti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen karar sonrasında kızım intihar etti. Şu anda yoğun bakımda. Herkesin kızı, evladı var. Benim kızım evden dışarıya çıkamıyor. Onu koyverdiler diye intihar etti. Kızım yoğun bakımda ve durumu ağır. Bu mu adalet? Kızım psikolojik tedavi görüyordu. O haplardan kullanmış" dedi.

Hastane önünde bekleyen babaanne Gülcemal D. ise, "Sayın savcım, sayın hakim beyler. Böyle sizin de vardır evlatlarınız. Sizin de vardır insanlarınız. Sizin de başınıza böyle bir şey gelse okumasaydınız, hakim olmasaydınız, sizin kızınıza sarkıntılık olsaydı, acaba ne yapardınız? Bu adalete sığıyor mu? Bir öğrenci, 44 yaşında adam işi var gücü var, düşünmemiş de siz mi düşündünüz. Benim torunum yoğun bakımda. 15 yaşında kız çocuğu. Şimdi bu kız ölse kimin canı yanar? Annesinin, babasının, benim canım yanar. Çocuk onu gördüğü zaman dışarıya çıktığı günden beri odasından dışarıya çıkmıyordu. Şimdi de ilaçları yuttu yoğun bakımda" diye konuştu.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Vedat Kılıç

Etiketler: intihar teşebbüsü, tacizci, Zonguldak


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