Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Suriye uyruklu O.M. (29), kaldırımda yürüyen bir kadına elle sarkıntılık yaptı. Kadının çığlıklarına yetişen vatandaşlar tarafından darp edilen şüpheli, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Ardından çevredeki iş yeri çalışanlarınca su içirilerek ayağa kalkması sağlanan Omar M., olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada başka bir şahsın tekmeli saldırısına uğradı. Tekme-tokat dövülen şüpheli, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürülen zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Kar

