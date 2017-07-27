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Tacizden gözaltına alınan medyum adliyeye sevk edildi

Samsun'da kız kardeşlerin gördükleri korkunç rüyadan kurtulmak için gittikleri medyumun kendilerini hipnoz edip taciz ettiğini ileri sürmesi üzerine gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Tacizden gözaltına alınan medyum adliyeye sevk edildi

27 Temmuz 2017 10:51

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi F.Ö. (27) adlı genç kız ile kız kardeşi Ü.Ö. (25) korkunç rüyalar görmeleri üzerine medyum olduğu iddia edilen A.E.'nin (41) evine gitti. İddiaya göre, kız kardeşleri hipnoz eden medyum A.E.'nin kardeşlerden F.Ö.'nün vücuduna yazılar yazıp çamurlu banyo yaptırdı. Kardeşler daha sonra A.E.'nin kendilerini taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.E.'yi dün gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis tarafından ifadesi alınan A.E., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Ancak, alınan ifadeler doğrultusunda savcı A.E. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Ahlak polisi tarafından yeniden gözaltına alınan A.E., polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay


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