Tacizden gözaltına alınan medyum adliyeye sevk edildi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi F.Ö. (27) adlı genç kız ile kız kardeşi Ü.Ö. (25) korkunç rüyalar görmeleri üzerine medyum olduğu iddia edilen A.E.'nin (41) evine gitti. İddiaya göre, kız kardeşleri hipnoz eden medyum A.E.'nin kardeşlerden F.Ö.'nün vücuduna yazılar yazıp çamurlu banyo yaptırdı. Kardeşler daha sonra A.E.'nin kendilerini taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.E.'yi dün gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis tarafından ifadesi alınan A.E., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Ancak, alınan ifadeler doğrultusunda savcı A.E. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Ahlak polisi tarafından yeniden gözaltına alınan A.E., polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay