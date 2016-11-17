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Tacizi önledi, ayın polisi seçildi

Samsun’da geçen ay lise öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunmak isteyen şahsı yakalayan polis memuru Aydın Koç, ayın polisi seçildi.

Tacizi önledi, ayın polisi seçildi

17 Kasım 2016 18:47

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu'nda görevli polis memuru Aydın Koç, 29 Ekim günü akşamı, İlkadım ilçesinde yaşanan cinsel taciz olayına mesai saati dışında müdahale etmesi nedeniyle ayın polisi seçildi.

Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisine, H.E. (35) isimli şahıs cinsel tacizde bulunmak istediği esnada olay yerinden geçen polis memuru Aydın Koç, genç kızı tacizcinin elinden kurtardı. Koç, olay yerinden kaçan şüpheli H.E.’yi evinde yakalayarak meslektaşlarına teslim etti. 

Gökhan İçkilli

Etiketler: ayın polisi, Samsun, taciz


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