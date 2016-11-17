Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu'nda görevli polis memuru Aydın Koç, 29 Ekim günü akşamı, İlkadım ilçesinde yaşanan cinsel taciz olayına mesai saati dışında müdahale etmesi nedeniyle ayın polisi seçildi.
Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisine, H.E. (35) isimli şahıs cinsel tacizde bulunmak istediği esnada olay yerinden geçen polis memuru Aydın Koç, genç kızı tacizcinin elinden kurtardı. Koç, olay yerinden kaçan şüpheli H.E.’yi evinde yakalayarak meslektaşlarına teslim etti.
Gökhan İçkilli