TADD, Afrika’nın eğitim, sağlık, kurban hizmeti, temiz su kuyusu açma projeleri ile büyümesini hızlandırıyor. Afrika coğrafyasındaki faaliyetlerini büyütme hedefinde olan TADD, MÜSİAD EXPO 2016 ile daha çok kitleye ulaşarak, daha fazla insanın yaşamına dokunmak istiyor.

“Türkiye’de Afrika’yı, Afrika’da Türkiye’yi tanıtıyoruz”

MÜSİAD EXPO Fuarının çok değerli bir organizasyon olduğunu söyleyen TADD kurucu başkanı Dr. Bilgehan Gültekin, “Dünyanın dört bir tarafından özellikle Afrika’dan birçok ziyaretçinin iş adamının katıldığı bir organizasyon. Biz dernek olarak ülkemizde Afrika farkındalığını ortaya koymak ve Afrika ülkeleriyle en üst düzeyde eğitim sağlık ekonomik düzeyde iş birliğini artırıp yardımlarda bulunmak için kurulduk. Şuan doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz birçok dostumuzla burada görüşüyoruz. Burada kendimizi tanıtıp hizmetlerimizden bahsediyoruz. Türkiye’de Afrika’yı, Afrika’da Türkiye’yi tanıtmaya çalışıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle ülkemizde yakından ilgileniyoruz onlara burs veriyoruz staj imkânları için MÜSİAD ile birlikte çalışıyoruz. Daha sonra iş bulma ve iş kurmaları içinde kurs ve seminerlerden geçiyoruz. Afrika şuan içinde bulunduğu geri kalmışlığı ve fakirliği hiç hak etmeyen bir kıtadır. Afrika’da hem para hem de dua var, Türk insanın bunların her ikinse de talip olmalı” dedi.

TADD yeni projeler üretmeye devam ediyor

“Afrika’daki kardeşlerimizin hayat standartları bizle birlikte eşitlenene kadar da dernek olarak çalışmaya devam edeceğiz” diyen TADD Başkan Yardımcısı, Op. Dr. İbrahim Ulusoy, sözlerine şöyle devam etti;

“Geleceğe dair en büyük amacımız Afrika’ya atılacak her ümit tohumunun bir gün yeşereceği ve bir gün meyve vereceği bu meyveyi de o toprakların asıl sahibi olan kardeşlerimizin yemesinden büyük mutluluk duyacağız. Biz Afrika’ya ecdat yadigârı topraklar olarak bakıyoruz. Sağlık, eğitim ve ekonomi alanında çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıkta Afrika’ya şuana kadar 10 binlerce insanın gönlüne dokunduk. Eğitim faaliyetlerimizde Türkiye’de eğitim gören Afrikalı kardeşlerimize burslarla ve projelerle destek vermeyi kendimize gaye edindik. Tarım, su ve enerji projeleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Biz ay yıldızın tadında Afrika’da olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda büyük Türkiye yolunda Afrikalı kardeşlerimizi diğerleri gibi sömürmeden ve onlara gerçekten hizmet etmeyi gaye ediyoruz. Kısa dönemde büyük adımlar attık. Tanzanya’da güneş enerjili su kuyusu projesi başlattık. Afrika’da çok su kuyusu açıldı fakat bunlar tulumbalı su kuyuları biz burada güneş enerjili su kuyusu sistemiyle beraber hem suyun pompayla yüzeye çıkmasını hem de su borularıyla beraber köylere ulaştırılmasını insanların kapılarına kadar ve tarım arazilerine ulaştırılmasını sağlıyoruz. Su kuyularını yanına okul, cami ve sağlık merkezi kurmayı planlıyoruz. Okuma yazmayla ilgili tablet projemiz var hepsini başlattık adım adım ilerliyor.”

