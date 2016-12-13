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Tadilat için çıktığı çatıdan apartman boşluğuna düştü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tadilat için çatıya çıkan bir kişi, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek yaralandı.

Tadilat için çıktığı çatıdan apartman boşluğuna düştü

13 Aralık 2016 11:03

Olay, Küçükçay Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isteyen Nihat D., çatı boşluğuna çıkarak antifriz şişesinin kontrol etmek istedi. Bir anlık dikkatsizlik sonucunda yaklaşık 15 metrelik apartman boşluğuna düşerek yaralandı. Bina boşluğunda mahsur kalan Nihat D. ilk önce kendi imkanlarıyla kurtulmak istedi. Daha sonra olay yerine gelen 112 ve Tosya ilçe İtfaiye kurtarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralının bulunduğu yeri belirledikten sonra iş makinesi yardımıyla duvarda delik açarak Nihat D. düştüğü yerden kurtardı. Bina boşluğundan itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Nihat D. ambulansla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı Nihat D.'ye yapılan ilk müdahale sonrası Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edileceği öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. 

Sedat Ağacıkoğlu

Etiketler: apartman boşluğu, kastamonu, tadilat


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