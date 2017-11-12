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Tadilat için çıktığı kubbeden caminin çatısına düştü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, cami minare ve kubbe onarımı çalışması sırasında ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kubbeden caminin çatısına düşen 45 yaşındaki Ayhan Balcı'nın imdadına, itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti.

Tadilat için çıktığı kubbeden caminin çatısına düştü

12 Kasım 2017 14:15

Olay, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi'nde bulunan camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami minare ve kubbe onarımı yapan 45 yaşındaki işçi Ayhan Balcı, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek caminin çatısına düştü. İşçinin çatıya düşerek yaralandığını gören arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Düşmenin etkisiyle kafasına darbe alarak, kolu kırılan işçinin imdadına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kocaali itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri yetişti. Olayın bildirilmesi üzerine camiye gelen itfaiye ekiplerince, çatıya düşerek yaralanan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. İtfaiye merdiveni ile çatıya yanaşan itfaiye ve sağlık ekiplerince yaralı adam düştüğü yerden zorlukla indirildi. Yaralı Ayhan Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. 

Sezgin Genç

Etiketler: cami çatısı, sakarya, tadilat

 

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