Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim günü 16 yaşındaki taekwondo sporcusu kızın velisinin, ilçe emniyet müdürlüğüne yaptığı suç duyurusunun ardından evli, 2 çocuk ve 1 torun sahibi 48 yaşındaki H.Y. gözaltına alındı. Taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle gözaltına alınan H.Y., ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan H.Y.'nin, 16 yaşındaki kız çocuğunun doktor raporu doğrultusunda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine gönderildiği bildirildi.

Barış Gezici