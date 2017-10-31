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Taekwondo Milli Takım'ına, Gaziantepli antrenör

Gaziantepli taekwondo antrenörü Hasan Hüseyin Kılınç, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Taekwondo Milli Takımına, Gaziantepli antrenör

31 Ekim 2017 16:40

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından organize edilen Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek kafilede tecrübeli antrenörler arasında Gaziantepli taekwondo antrenörü Hasan Hüseyin Kılınç da yer aldı.

Erdoğan ve Binali Yıldırım başarı diledi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası öncesi Konya'da gerçekleştirilen kamp çalışmalarına katılan taekwondo antrenörleri Hasan Hüseyin Kılınç ile Şiho Mete ve Volkan Sersan, kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile tanışma fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Kılınç ve oyunculara Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi.

"Türkiye'yi gururla temsil edeceğiz"

Gaziantepli taekwondo antrenörü Hasan Hüseyin Kılınç, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Takım antrenörleri ve sporcular olarak, Türkiye'yi gururla temsil edeceklerini ve ülkemize şampiyonluklar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. 

 

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