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Taffarel de açıkladı: 'Evet Cimbom nerede kalmıştık'

Fatih Terim'in Galatasaray'a imza atmasının ardından yardımcılarının kimler olacağı merak konusu olurken, Taffarel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları açıkladı.

Taffarel de açıkladı: Evet Cimbom nerede kalmıştık

03 Ocak 2018 23:19

Fatih Terim'in yardımcıları belli olmaya başladı. Levent Şahin'in ardından ikinci isim de netleşti. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Claudio Taffarel'de Galatasaray'a döndüğünü sosyal medya hesabından açıkladı. Brezilyalı kaleci antrenörü, Instagram hesabından konuyla ilgili Türkçe yaptığı açıklama şöyle:

"Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerede kalmıştık!" 

Etiketler: Fatih Terim, galatasaray, tafarel

 

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