Taffarel Galatasaray'a geri döndü! Taffarel kimdir, kaç yaşında?

Fatih Terim'in Galatasaray'a imza atmasının ardından yardımcılarının kimler olacağı merak konusu olurken, Taffarel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıları açıkladı. Fatih Terim'in yardımcıları belli olmaya başladı. Levent Şahin'in ardından ikinci isim de netleşti. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Claudio Taffarel'de Galatasaray'a döndüğünü sosyal medya hesabından açıkladı. Brezilyalı kaleci antrenörü, Instagram hesabından konuyla ilgili Türkçe yaptığı açıklama şöyle:

"Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerede kalmıştık!"

TAFFAREL KİMDİR? TAFFAREL KAÇ YAŞINDA?

Claudio Taffarel, 8 Mayıs 1966 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Taffarel profesyonel olarak ilk formayı Brezilya kulübü olan Internacional takımında giydi. 1990 yılında Parma takımına transfer oldu ve buradan 1993 yılında ayrılarak Seria A ekibi Reggina'ya transferi gerçekleşti. 1994-1997 yılları arassında Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da forma giymeye başladı.

1998'de Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'da forma giymeye başlayan Taffarel, sarı-kırmızılı takımda sayısız başarılara imza atmıştır. 2001-03 yılları arasında ise Parma'ya yeniden transfer oldu. Daha sonra 2004-05 sezonunda Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev almaya başladı. 3 sezon burada görev yapan Taffarel, iki Süper Lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra UEFA ve Süper Kupa şampiyonluklarında Galatasaray'ın file bekçiliğini yapmıştı.

Galatasaray'ın 2000 yılında Arsenal ile oynadığı UEFA Kupası finalinde 120 dakika boyunca kalesinde gol görmeyen Taffarel, maçın oyuncusu seçildi.

Taffarel, 101 kere Brezilya Milli Takım formasını giyerek, milli formayı en çok giyen kaleci olmuştur. 2011-12 sezonunda Galatasaray'da yeniden kaleci antrenörü olarak görev aldı. 17 Temmuz 2016'da görevinden ayrılan Taffarel 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde yeniden Galatasaray'a dönmüştür.