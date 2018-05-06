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Taha Akgül Avrupa şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 2-1 yenerek 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Taha Akgül Avrupa şampiyonu!

06 Mayıs 2018 20:56

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