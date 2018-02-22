Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz finalde

Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amerika’da 15 gün kamp yapan ve ardından Küba’da Uluslararası Granma Cerro Pelado turnuvasına katılan Taha Akgül ilk Turda Kanadalı rakibini 10-0 ikinci turda ise Amerikalı rakibini yine 10-0 yenerek finale yükseldi.

Akgül finalde Amerikalı rakibiyle altın madalya mücadelesi verecek.

92 kg'da Hüseyin Gündüz ise ilk turda Amerikalı rakibini 4-0 ikinci ve üçüncü turda ise yine Amerikalı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Hüseyin Gündüz finalde bu akşam Alman rakibi karşısında altın madalya arayacak.

Milli takım antrenörlerinden Abdullah Çakmar yönetiminde Amerika kampının ardından Küba’da turnuvaya katılan iki sporcu hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Çakmar, “Kampın son derece faydalı geçtiğini Küba’daki turnuvada da gördük. Her iki sporcumuz da elemelerde müthiş bir performans ortaya koydu. Ben finalde iki sporcumuzunda birinci olarak yurda döneceğine inanıyorum. Elbette asıl hedef Rusya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonası. Amacımız Rusya’ya tam olarak hazır olarak gitmek” dedi.