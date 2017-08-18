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Taha, Yasemin ve Rıza dünyanın zirvesinde

Dünya Güreş Birliği (UWW) Erkekler Serbest ağır sıklette Olimpiyat şampiyonu olan ve bu yıl 5. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül ile Kadınlar Serbest ağır sıkletinde de üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçen Yasemin Adar dünya şampiyonasında favori olarak gösterildi.

Taha, Yasemin ve Rıza dünyanın zirvesinde

18 Ağustos 2017 16:05

UWW, Dünya Güreş Şampiyonası'na az bir zaman kala sıkletlerdeki favori listesini açıkladı. Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Türk güreşi UWW tarafından da onaylanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Grekoromen’in ağır sıkleti olan 130 kiloda favori olarak milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i göstermişti. Bugün de Kadınlar Serbest ve Erkekler Serbest branşlarının ağır sıkletlerinde favori olarak iki güreşçimiz gösterilerek göğsümüzü kabarttı. Böylece Dünya güreşinde ağır sıkletlerin hepsinde Türk güreşçiler favori olarak gösterilerek tarihe geçmiş oldu.

Güreş tarihinde ilk kez Türk kadın güreşçi favori gösterildi

UWW, resmi sitesinde yer verdiği haberde Dünya Güreş Şampiyonasında mindere çıkacak güreşçiler arasında favorilerini açıkladı. Türk güreş tarihinde 2 kez Avrupa Şampiyonluğu elde eden milli güreşçimiz Yasemin Adar’ı 75 kilonun favorisi olarak açıkladı. Böylece UWW ve Türkiye tarihinde ilk defa bir kadın Türk güreşçi favori olarak ilan edilmiş oldu.

Taha şaşırtmadı

Öte yandan Erkekler Serbest branşında da milli güreşçimiz Taha Akgül’ü 125 kiloda favori olarak gösterdi. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan ve bu yıl Avrupa Güreş Şampiyonasında 5. kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, geçtiğimiz günlerde UWW’nin belirlediği “Dünyanın En İyi Güreşçileri” listesinde de zirvede gösterilmişti. 

Etiketler: Dünya Güreş Şampiyonası, rıza kayaalp, yasemin adar


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