Tahıl ve bakliyat gibi depolanan gıda ürünlerinin uzun süre depolanmaları sürecinde meydana gelen böcek ve mantar zararlarından korunması için sentetik maddeler kullanılmak zorunda kalınılıyor. Kullanılan sentetik maddeler her ne kadar bu zararlılar için kullanılsa da aslında hem doğaya hem de insan sağlığına da birçok zararları var. Özellikle gelişen ülkelerde bu koruyucu maddelerin doğa dostu olması ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geliştirilmeleri için çalışmalar yapılıyor ve yasalar ortaya çıkarılıyor.

Bu doğrultuda da İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım Bakanlığı TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) projesi çerçevesinde zararlılar için kullanılan sentetik zararlı maddeler yerine doğal kaynaklı, çevre ve insan sağlığına dost yeni alternatifleri araştıracak.

“GELECEĞE İYİ BİR ÇEVRE BIRAKABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Projenin fikir sahibi olan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu, geliştirdiği proje için Tarım Bakanlığı’ndan onay alarak projenin açılış toplantısını da üniversitenin Bakırköy Sağlık Kampüsü’nde yaptı. Açılış toplantısında projeyi tanıtan ve içeriği hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu aynı zamanda, “Geliştirecek olduğumuz madde özellikle tahıl ve bakliyat ürünleri için olacak. Bildiğiniz gibi bu ürünler kullanılmadan ve işlemlerinden önce depolanmaktadırlar. Bu depolama esnasında zararlıların verdiği hasarlar nedeniyle ciddi boyutta ürün kayıpları ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu zararlılar için sentetik maddeler kullanılıyor ve bu kullanılan sentetik ürünlerin maalesef hem doğaya hem de insan sağlığına birçok zararı var. Biz de bu yüzden zararlılar için kullanılacak yeni doğal alternatifler üzerine araştırmalar yapmak üzere bir proje geliştirdik. Çünkü kullanılan sentetik maddeler sadece zararlıları değil aynı zamanda hedef olmayan organizmaları da etkilemektedir. Dünya çapında bu etkilerin giderilmesi için gelişmiş ülkeler bunların yerine özellikle doğal, kullanıcıya ve çevreye daha az zararlı alternatiflerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu yönde de yasalar yapmaktadırlar. Geleceğe iyi bir çevre bırakabilmek için bu yeni insektisit maddelerin geliştirilmesi çok önemlidir. Zira günümüzde kullanılanların çevremize ve insan sağlığına ciddi zararları vardır.” dedi.

Projeye İKBU olarak destek verdikleri için gurur duyduklarını söyleyen İKBU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akgül Yeşilada da, “Tarımsal ürünlerin tarım zararlılarından korunması amacıyla insektisit dediğimiz böcek öldürücü bileşiklerin geliştirilmesine yönelik yürüteceğimiz projemiz 3 yıl sürecek ve sonuçlarını da üç yıl sonra görmeye başlayacağız. Ondan sonra tabii bu veriler ışığında sentezlenmiş olan yeni ürünlerin hayata geçmesi için başka çalışmalar da yapmak gerekecek. Bunun için Prof. Dr. Oya Alpar Hocamız Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalımız kapsamında şu anda yurtdışında Nanoteknoloji alanında dozaj formalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Aşı Geliştirme Projesi ile TÜBİTAK ödülüne layık görülen hocamız Prof. Dr. Oya Alpar başta olmak üzere herkes in bu projeye destek vermek üzere seferber olacak” şeklinde konuştu.

