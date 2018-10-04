Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta programı

2018-2019 sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde heyecan yarın başlıyor. Ligin ilk maçında yeni takımlar Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor karşı karşıya gelecek. İlk hafta derbi maçlarına da sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlarken, Galatasaray ise Anadolu Efes'i misafir edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Banvit ile Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor

6 Ekim Cumartesi

13.00 Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol

15.15 Pınar Karşıya - TOFAŞ

17.30 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

20.00 İstanbul BBSK - Trabzonspor (Ligden çekildi)

7 Ekim Pazar

13.00 Adatıp Sakarya BŞB - Türk Telekom

15.15 Galatasaray - Anadolu Efes

17.30 Banvit - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

Oğuzhan Ort