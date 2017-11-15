Tahir Akyürek: 'Kulübümüzün her zaman yanındayız arkasındayız'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yardımcıları, futbolcular ve kulüp çalışanları bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, “Burada bir tanışma, kaynaşma, moral yemeğinde buluştuk. Arada bir yapıyoruz bunu ama uzun zamandır başkanımızla, başsavcımızla, il emniyet müdürümüzle bu şekilde bir araya gelmemiştik. Böyle bir buluşmadan ve kendilerini aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Şu anda Avrupa’da önümüzde Marsilya maçı var. Müsabakayı alırsak gruptan çıkma ihtimalimiz ciddi manada yükselecek. Ligde de istediğimiz yerde değiliz ama amacımız yukarılara çıkmak tabii ki. Bundan dolayı teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz en kısa zamanda gerekeni yapacaklardır. Mehmet hocamız ve teknik heyetimiz aramıza yeni katıldılar ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Kendisi donanımlı, deneyimli bir hocamız inşallah katkı sağlayacaklar Konya’mıza. Herkese bu güzel geceye katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Kulübümüzün, takımımızın yanındayız, arkasındayız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Uzun zamandır belki planladığımız ama şimdi gerçekleştirebildiğimiz bir akşam buluşmasındayız. Teknik direktörümüze ve teknik heyetimize başarılar diliyoruz. Mehmet hocamız ve diğer hocalarımız Konya’nın ruhuna, kimliğine ve yapısına uyabilecek olan kıymetli hocalarımız. Ben Konya’mıza ve takımımıza katkı yapacaklarını düşünüyorum, biliyorum. Konya yöneticileri olarak, Konyalılar olarak dün olduğu gibi bugün de kulübümüzün, takımımızın yanındayız, arkasındayız” dedi.

"Düşüşler yükselişler yaşadık fakat desteğe hep devam ettik"

Belediye başkanlığında üçüncü döneminde olduğunu belirten Başkan Akyürek, "Takımımızın iyi günlerini gördük kötü günlerini gördük. Düşüşler yaşadık yükselişler yaşadık fakat hep aynı doğrultuda takımımıza ve Konya’nın sporuna destek vermeye çalıştık. Görev aldığımızda Konyaspor futbol ailesi, futbolcularımız Zafer’de bir iş hanının üst katında ve çok müsait olmayan ortamlarda kalıyordu. Antrenmana gidip geliyor ve geldikten sonra duş alabiliyorlardı, antrenman sahaları da yeterli değildi. İlk önce Tatlıcak mevkisinde Konyaspor Kulüp Binasını yaptık hep birlikte sonra Kayacık’ta şu anda bulunduğunuz alanı hayata geçirdik. Orada antrenman sahaları, zeminden ısıtmalı antrenman sahasını da geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdik. O kompleksimiz daha da büyüyecek.

Altyapı takımlarımız ve diğer bazı tesislerimiz oraya orta vadede ilave edilecek. Şu anda kaldığınız tesisten daha fonksiyonel bir tesisi daha oraya inşallah bakanlarımızla birlikte ya da belediye olarak kazandıracağız. Aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu belediye eliyle gerçekleştirdik hamdolsun ve stadyumumuz açıldıktan sonra uluslararası bazı yarışmalarda o dönemlerde yapılan dünyanın en iyi beş stadı arasına girdi. Hem akustiğiyle, hem mimari tarzıyla hem sosyal imkanlarıyla stadyum Konyaspor’a güç katmış oldu ve tesisleşme Konyaspor’u güçlendirmiş oldu” şeklinde konuştu.

“Trabzonspor maçında yapılanları unutamıyorum”

Konyaspor'un Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı aldığını hatırlatan Tahir Akyürek şöyle devam etti:

"Ben, bütün futbolcu ve yönetici arkadaşlarımızı Konya tarihine geçen bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Fakat her başarının bir bedeli vardır biliyorsunuz. Kıskançlıklarla ve hasetlik duygularıyla da karşılaştık. Şöyle ki, biz birçok rakibimize göre daha sınırlı bir bütçeyle, sınırlı imkanla yola devam ettiğimiz halde bu başarıların gelmesi hem dikkat çekti hem de kıskançlıklara yol açtı. Sezon başlarken ben bunu şahsen izlediğimde müşahede ettim.

Mesela Trabzon maçında yapılanları ben unutamıyorum. Bir arkadaşımızın ayağı kırıldı orada neredeyse can çekişiyordu ama kimse aldırmadı orada. Onu hala unutamıyorum. Cenab-ı Hak’tan hepiniz için bunu diliyorum sakatlıktan böyle felaketlerden muhafaza buyursun. Konyaspor ailesi güçlü bir aile. Biraz önce Mehmet hocamızla görüşürken hocamız da aynı ifadeleri kullandı, karakterli bir oyuncu topluluğuna sahibiz bu çok önemli. Bireysel olarak ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ama önemli olan bir uyumu bir aile ortamını yakalamaktır, önemli olan karakterli bir duruşa sahip olmaktır. Sizlerin öyle bir duruş içinde olduğunuzu biliyoruz. Futbol ailesinin olumlu-olumsuz yönlerini de takip ediyoruz. Burada hem teknik heyetimizin hem oyuncu grubumuzun hem yönetim kurulumuzun futbol ailesi içinde erdemli tavrı temsil ettiklerini, karakterli duruşu temsil edenlerden olduğunu biliyoruz. Konya olarak sizlerle bu açıdan da gurur duyuyoruz. Başarılar tamam, duruş da çok önemlidir. Bu duruş bizi zaten bugüne kadar başarıya götürdü bundan sonra da hiç endişe etmiyorum başarıya götürecek.”

“Gereken her şeyde varız, destekçiniziz”

Akyürek, “Bazen konuşurken şunu söylüyordum nasıl Barcelona’nın Nou Camp’ı varsa, nasıl Real Madrid’in Bernabeu’su varsa, nasıl Brezilya’da Maracana varsa Konya’da da Konya açısından böyle bir marka oluşturacağız demiştik. Belli seviyeleri kazandık, kazandırdınız. Bundan sonra da başarılarda buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı bir sezon diliyoruz. Bizim için sezon yeni başlıyor, gerçekten öyle. Teknik heyetimizle, futbolcumuzla, seyircimizle ve Konya ile birlikte sezona adeta yeni başlıyoruz. Allah sakatlıklardan korusun başarılar diliyoruz. Biz tabii kendi yoğunluğumuzdan her zaman fiziki olarak, fiili olarak sizlerle buluşamıyoruz ama gönlümüz, imkanlarımız problem olduğunda gereken her şeyde varız, destekçiniziz” diye konuştu.