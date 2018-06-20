Tahir Bakır attığı 62 golle Macaristan’da gol kralı oldu

Ailesiyle birlikte 2 yaşından bu yana Macaristan’da yaşayan genç futbolcu Tahir Bakır, oynadığı mükemmel ve atak futbolla Macaristan Milli Takımı’na çağrıldı. Budapeşte’de Goldball 94 FC Kulübü’nde futbol hayatına başlayan 2004 doğumlu Bakır, takımının adeta gol makinesi oldu. 2017-2018 sezonununda oynadığı 53 maçta rakip fileleri tam 62 kez havalandırarak kendi liginde Macaristan gol kralı olarak belgesini Macaristan Futbol Federasyonu’ndan aldı.

Macaristan U14 Milli Takımı’na çağrıldı

Macaristan’da yaşayan Türklerin de gurur kaynağı olan Tahir, gol kralı olmasının ardından Macaristan U14 Milli Takımı’na çağrıldı. Tam bir Galatasaray fanatiği olan Tahir ise amacının Macaristan Milli Takımı değil, Türkiye Milli Takımı olduğunu ve kendisine yapılan teklifi şimdilik dondurduğunu söyledi.

Zoltan Görög: “Geleceği parlak”

8 yıldan bu yana takımın antrenörlüğünü sürdüren Zoltan Görög ise Tahir hakkında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 takımın yer aldığı Budapeşte U14 Ligi’nde attığı gollerle takımın şampiyon olmasını sağlayan Tahir’in parlak bir futbol kariyerinin olacağını belirtti. Antrenör Görög, disiplinli ve istikrarlı çalışmayla önümüzdeki dönemlerde Tahir’i üst liglerde göreceklerini ifade etti.

“Galatasaray taraftarıyım”

14 yaşında olmasına rağmen 1,75’in üzerinde boyu, sprint koşularıyla defans oyuncularının korkulu rüyası olan Tahir; okul, eğitim ve futbolun hayatındaki en önemli değerler olduğunu belirtti. Tahir, “Galatasaray taraftarıyım. Hayalim ise Türkiye formasını giymek. Önümüzdeki yıldan itibaren Macaristan’ın ünlü kulüpleri Ferençvaroş, Ujpeşt, Honved gibi büyük takımlarda oynamak istiyorum. Bu seneyi gol kralı olarak bitirdiğim için çok mutluyum. Hedefim, birkaç yıl sonra Türkiye Süper Ligi’nde top koşturmak" şeklinde konuştu.

Mehmet Başaran

