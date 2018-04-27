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Tahir Kum: 'Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünüyorum'

Sporx Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama yönünde aldığı kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Eğer protesto etmek istiyorsanız kulübü bu işten daha az zararsız şekilde çıkarabilirsiniz" dedi.

Tahir Kum: Beşiktaşın sahaya çıkacağını düşünüyorum

27 Nisan 2018 17:05
Tahir Kum: 'Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünüyorum' - Tıkla İzle

Sporx Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve çıkan olaylardan dolayı tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen maçın kaldığı yerden devam kararını ve bunun üzerine de Beşiktaş Kulübü'nün aldığı mücadeleye çıkmamama yönündeki kararı İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. 

TFF'nin karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine yönelik aldığı kararın kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kum, "O müsabakayı tatil eden Mete Kalkavan’ın raporlarına baktığınız zaman TFF’nin verdiği kararı hukuki olarak tartışabilirsiniz ama hukuksuz diyemezsiniz. TFF’nin verdiği karar hukukidir, tartışılabilir ama 6 farklı karar verebilirdi ve bu da o kararlardan biri. Bu yüzden kararı kabul etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’ın bu işten döneceğini düşünüyorum" 

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşılaşmamasına çıkmamak yerine öncelikli olarak hukuki yollara başvurması gerektiğini sözlerine ekleyen Tahir Kum, "İnsanlar bu tip kararları almadan önce hukuki yolları tüketmesi gerekir. Beşiktaş Kulübü’nün, TFF’nin verdiği karara karşılık federasyon yargılamasında hukuki yolları tüketip tüketmediğine bakmak lazım. Beşiktaş’ın Tahkim Kurulu’na itiraz hakkı varken, kalkıp da bu şekilde sansasyonel bir karar alması beni şaşırttı. Beşiktaş, TFF’nin verdiği kararı kabul etmiyorum diyor. Tahkim Kurulu’na giderken de bunu söyleyebilirsiniz. Zaten itiraz etmeniz bu kararı tanımadığınız anlamına gelir. Ama yasal ve doğal olmayan bir şekilde, halka açık olan ve paydaşları olan bir şirketin o paydaşlarından onay almadan maça çıkmayacağım demek bana göre çok uçuk bir karar. Ben Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Protesto edeceksiniz bunun başka yolları da var. Eğer protesto etmek istiyorsanız kulübü bu işten daha az zararsız şekilde çıkarabilirsiniz. O günkü maça hangi oyuncularla çıkılacağı belli. Bundan farklı kadroyla çıkarsa hükmen mağlup olur. Siz de bir şeyi protesto etmek istiyorsanız. O gün maça PAF Takımı ile gidersiniz. Ama diğer türlü olursa hükmen yenilgi alacaksınız, bu seneki kupa gelirlerinden muhafaza olacaksınız. Sonra önümüzdeki yıl Türkiye Kupası’ndan men edilmesini sağlayacaksınız. Bu işler ticari bir mesele. Bu yüzden ben Beşiktaş’ın bu işten döneceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.  

Etiketler: Tahir Kum

 

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