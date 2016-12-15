Türkiye Futbol Federayonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"Futbolcu Çağlar Birinci’nin, Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.07.2016 tarih ve E.2016/255 - K.2016/352 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun işin esasına girmeden ‘Görevsizlik kararı’ vermesi gerektiği ve Kurul’un görevli olmadığı halde hüküm kurmasının isabetli olmadığı anlaşılmakla; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevsizliğine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.07.2016 tarih ve E.2016/255 - K.2016/352 sayılı kararının kaldırılmasına, oybirliği ile, Kayserispor Kulübü’nün, futbolcu Barış Özbek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.07.2016 tarih ve E.2016/210 - K.2016/350 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında yazılı olan 247 bin 500 Euro fesih tazminatından % 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak; fesih tazminatı alacağının 185 bin 625 Euro olarak düzeltilmesine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, Değişen alacak miktarına göre yargılama giderleri ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile, Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 08.12.2016 tarih ve E.2016-2017/446 - K.2016-2017/550 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, FDT’nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Kale Arkası Üst Tribün A,B,C,D,E,F; Migros Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N; Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün D,E,F,G,H; Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N,O,P; Fenerium Üst Tribün A,B,C,D,F,G,H,I; Fenerium Alt Tribün A,B,D,E,F,G,H,I; Maraton Üst Tribün A,B,C,D,E,F,G,H,I; Maraton Alt Tribün A,B,D,E,F,G,H,I bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, Fenerbahçe’nin, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, Fenerbahçe’nin, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, Antalyaspor’un futbolcusu Atakan Cangöz hakkındaki PFDK’nın 08.12.2016 tarih ve E.2016-2017/472 - K.2016-2017/547 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Antalyaspor’un futbolcusu Atakan Cangöz’ün rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından ‘Yaptırımın ertelenmesi’ talebinin reddine; oybirliği ile,

Gaziantepspor’un, PFDK’nın 08.12.2016 tarih ve E.2016-2017/448 - K.2016-2017/526 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Gaziantepspor’un taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, Gaziantepspor’un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile,

FDT’nin 53/3. ve 53/4 maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton B ve C bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile,

Eskişehirspor ‘un PFDK’nın 08.12.2016 tarih ve E.2016-2017/450 - K.2016-2017/543 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Eskişehirspor’un itirazının kabulüne, Eskişehirspor’un hakkında misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı FDT’nin 49. maddesi uyarınca verilen 26 bin TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”