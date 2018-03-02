Tahkim Kurulu, Okan Buruk’un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu'nun bugün yapılan olağanüstü toplantısında gündemdeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

“Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/717 K.2017-2018/845 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Altınordu A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Uğur Arslan Kuru ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/686 K.2017-2018/806 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Altınordu A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Uğur Arslan Kuru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile erteleme talebinin reddine karar verilmiştir.”