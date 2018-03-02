Diğer
Kategoriler

Tahkim Kurulu, Okan Buruk’un cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’a PFDK tarafından verilen 1 maçlık men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Okan Burukun cezasını onadı

02 Mart 2018 16:29

TFF Tahkim Kurulu'nun bugün yapılan olağanüstü toplantısında gündemdeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

“Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/717 K.2017-2018/845 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Altınordu A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Uğur Arslan Kuru ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/686 K.2017-2018/806 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Altınordu A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Uğur Arslan Kuru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile erteleme talebinin reddine karar verilmiştir.”  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç