Tahkim kurulunun bugün yaptığı toplantı sonrası alınan kararlar şöyle:

"1- Denizlispor Kulübü'nün Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2016 tarih E.2016/34, K.2016/34-3 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Denizli Spor Kulübü'nün başvurusunun reddi ile kararın onanmasına,

- Yaptırımın ertelenmesi talebinin FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından yaptırımın ertelenmesi talebinin reddine, oybirliği ile,

2- Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2016 tarih E.2016/18, K.2016/18-3 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- Başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Mersin İdmanyurdu Kulübü'nün başvurusunun reddi ile kararın onanmasına,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile

3- Adana Demirspor Kulübü'nün Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2016 tarih E.2016/22, K.2016/22-3 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvuruya konu Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Adana Demir Spor Kulübü'nün başvurusunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4- Futbolcu temsilcisi Murat Yavaşgül'ün, Kayseri Spor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.04.2016 tarih ve E.2016/82, K.2016/194 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun işin esasına girmeden "görevsizlik kararı" vermesi gerektiği ve Kurulun görevli olmadığı halde işin esasına girerek hüküm kurmasının isabetli olmadığı anlaşılmakla; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun görevsizliğine, oybirliği ile,

5. Futbolcu Kayacan Erdoğan'ın ve Kayseri Spor Kulübü'nün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.09.2016 tarih ve E.2016/372, K.2016/412 sayılı kararına itirazları incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6 - Alanya Spor Kulübü'nün futbolcu Onur Acar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.05.2016 tarih ve E.2016/184, K.2016/281 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."